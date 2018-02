Kotug schikt voor miljoenen in sleperskartel

De Nederlandse havensleper Kotug schikt voor miljoenen met de Duitse toezichthouder Bundeskartellamt vanwege betrokkenheid bij het zogeheten sleperskartel. Met deze zaak, waarbij ook drie Duitse sleepbedrijven waren betrokken, is in totaal 17,5 miljoen euro aan boetes gemoeid.

De bedrijven hadden rond het jaar 2000 kartelafspraken gemaakt nadat Nederlandse slepers actiever waren geworden op de Elbe en de Weser. Nederlandse en Duitse bedrijven verdeelden daarna het werk in de havens van onder meer Hamburg en Bremen.

Drie Duitse sleepbedrijven en hun leidinggevenden schikten de kwestie vorig jaar al, voor in totaal 13 miljoen euro. Ook de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) was bij het onderzoek betrokken. Volgen het Bundeskartellamt is de zaak na de schikking met Kotug afgerond.

Kotug heeft een hoofdkantoor in Rotterdam en is wereldwijd actief. De Europese havensleepactiviteiten van het bedrijf werden in 2016 samengevoegd met die van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, onder de naam Kotug Smit Towage. De kartelkwestie dateert echter van voor die datum en staat daarom los van dat samenwerkingsverband.

Een woordvoerder van Kotug wilde niet inhoudelijk op de schikking reageren.