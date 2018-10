Kottervloot brengt minder vis aan wal

Kottervissers brengen, na een piek in 2015, de laatste jaren minder zeevis naar de Nederlandse havens. Dat blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS woensdag heeft gepubliceerd. Diepvriestrawlers zetten juist meer vis aan wal.

De totale aanlanding van zeevis (inclusief schaal- en schelpdieren) bedroeg vorig jaar 491 miljoen kilo. Dat is bijna een kwart meer dan in 2016.

Het leeuwendeel van de aanvoer, ruim 423 miljoen kilo, is afkomstig van de zogeheten pelagische visserij. Trawlers uit onder meer Katwijk en Scheveningen (in 2017 8 schepen) vangen op de oceanen vis die in scholen zwemt, zoals haring, makreel en blauwe wijting.

De meer dan 300 Nederlandse kotters zijn gespecialiseerd in bodemvisserij in de Noordzee en de kustwateren. Net als de trawlers brachten ook de kotters in 2015 veel meer vis aan land dan in de jaren daarvoor. In 2016 en 2017 nam de opbrengst weer af. De piek in de hoeveelheid aangelande vis en de daling daarna hangen volgens het CBS sterk samen met de variatie in de opbrengst van schol, de meest gevangen soort.

Het CBS wijst erop dat de hoeveelheid aangelande vis in belangrijke mate wordt bepaald door de quota die de Europese Unie elk jaar vaststelt.

Het statistiekbureau kwam woensdag ook met voorlopige cijfers over 2018. De aan land gebrachte visvangst was in de eerste negen maanden 2 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Per vissoort zijn de verschillen met vorig jaar overigens groot. Zo is de garnalenvangst in de eerste drie kwartalen verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Vissers brachten daarentegen minder schol, makreel en sardines aan land dan in 2017.