Kostengrens voor hypotheek met NHG stijgt naar 325.000 euro

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt met ingang van volgend jaar naar 325.000 euro. Dat was dit jaar nog 310.000 euro, zo werd door de organisatie achter de NHG bekendgemaakt.

De grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan volgend jaar maximaal 344.500 euro worden geleend tegen 328.600 euro dit jaar.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Bij een gedwongen verkoop garandeert de NHG dat hypotheekverstrekkers hun geld terugkrijgen als de woning minder oplevert dan de hypotheekschuld. De restschuld voor de eigenaar kan worden kwijtgescholden.

Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan. Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7 procent over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020.