Kosten voor transport van energie stijgen in 2021

De tarieven voor het transport van elektriciteit en gas stijgen volgend jaar met gemiddeld 17 euro per huishouden. De verhoging komt omdat regionale netbeheerders meer moeten betalen aan de landelijke netbeheerder TenneT, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het bedrag is exclusief btw en geldt over het hele jaar. De regionale netbeheerders rekenen de tariefverhoging door bij de eindgebruikers. Op deze manier voorkomen ze een grote tariefstijging in 2023.

De ACM reguleert de netbeheerders die een monopolie hebben op het transport van energie. De transport- en aansluittarieven maken gemiddeld 20 procent deel uit van de totale energierekening van de consument.