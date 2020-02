Kosten tegen witwassen drukken winst Danske Bank

Danske Bank verwacht dit jaar een aanzienlijk lagere winst te boeken dan vorig jaar. De Deense financieel dienstverlener kampt met een grote witwaskwestie. Uitgaven om dergelijke schandalen in de toekomst te voorkomen zullen in 2020 een hap uit de winst nemen, waarschuwt het bedrijf.

Danske Bank rekent voor dit boekjaar op een nettowinst tussen de 8 miljard Deense kroon (1 miljard euro) en 10 miljard kroon. In 2019 hield de bank onder de streep nog 15,1 miljard kroon over, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Naast de hogere kosten om witwassen te voorkomen en naleving van de regels, drukken ook lage rentes op de winstmarges van Danske Bank. In het voorbije jaar deed het bedrijf ook hogere afschrijvingen.

Tegen Danske Bank lopen strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten en Europa wegens betrokkenheid bij witwassen. Een onderdeel in Estland van de bank verwerkte tussen 2007 en 2014 tientallen miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen.