„Kosten lockdown wegen niet langer op tegen baten”

De kosten van een lockdown wegen niet langer op tegen de baten. Dat schrijven deskundigen donderdag in economenblad ESB over de prijs en het nut van de in maart afgekondigde lockdown.

Ze constateren dat de overheid niet meer alles dicht moet gooien, maar dat er een andere manier van leven met het coronavirus moet worden gevonden.

De analyses zijn gemaakt door Bas Kolen, risico-expert aan de TU Delft en econoom Paul Frijters. Volgens Kolen was de lockdown in maart „met zowel de kennis van toen als die van nu” te verdedigen, maar is dat nu niet langer meer zo. De kosten van lockdowns blijven oplopen naarmate ze langer voortduren, terwijl het nut ervan gelijk blijft.

Frijters meent dat de kosten van lockdowns „een veelvoud van de baten” zijn en het zou „verstandiger” zijn als de overheid zich gaat richten op manieren hoe het de bevolking laat omgaan met een coronabesmetting „en de angst daarvoor.” Frijters keek behalve naar de schade van de lockdown voor de economie en de gezondheid ook naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor het „psychische welbevinden en de levenstevredenheid”.

Andere experts leveren in het blad een reactie. Zij zijn onder andere kritisch op Frijters „geluksaanpak”, omdat die ongebruikelijk is in Nederland. Ook zeggen ze dat „we het onmenselijk lijken te vinden om mensen in acute nood niet te helpen, al zijn de kosten daarvan zeer hoog.”