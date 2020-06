Kosten creditcard gedaald door wetgeving EU

De kosten voor het gebruik van creditcards voor consumenten in de Europese Unie zijn lager geworden sinds toeslagen aan banden zijn gelegd. Daarbij nemen internationale betalingstransacties toe binnen de EU. Dat meldt de Europese Commissie. Toeslagen op het gebruik van bankpassen en creditcards in winkels en online zijn sinds een paar jaar verboden in de EU.

Als onderdeel van de destijds genomen maatregelen werd een maximum gesteld aan de kosten die winkeliers aan banken moeten betalen voor het accepteren van een betaling met een creditcard. Grote onlineverkopers als Ikea en Amazon.com klaagden vorige maand nog dat creditcardbedrijven hun prijzen op andere manieren hadden verhoogd.

Mastercard kreeg begin vorig jaar een Europese boete van ruim 570 miljoen euro. De Europese Commissie stelde toen vast dat de Amerikaanse betaalkaartenfirma kunstmatig de kosten van betalingen verhoogde. Brussel begon in 2013 met het onderzoek naar de extra kosten die Mastercard berekende.