Kortingsacties stuwen Britse winkelverkopen

De Britse detailhandelsverkopen zijn in januari met 1,2 procent gestegen op maandbasis. Volgens het Britse nationale statistiekbureau is daarmee sprake van de sterkste stijging in zes maanden tijd. Het gaat om de verkopen exclusief de sterk schommelende prijzen voor brandstof.

Met name kortingsacties in de kledingbranche trokken meer publiek naar de winkels. Kleding was goed voor een verkoopplus van 2,1 procent. Ook voedingsmiddelen vonden gretiger aftrek. Huishoudelijke apparaten werden minder verkocht en ook grote warenhuizen zagen de verkopen teruglopen in vergelijking met december.

Economen hadden in doorsnee in januari een toename van 0,2 procent voorspeld. De daling van een maand eerder was verder iets minder stevig dan eerder gemeld.

In de Britse winkelstraten blijft de aanstaande brexit de gemoederen bezighouden. Een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU zal duidelijk zijn weerslag hebben op het consumentenvertrouwen, dat vanwege de huidige onzekerheid al bijzonder broos is. De Britse winkellobby waarschuwt voor de gevolgen van een no-dealbrexit.