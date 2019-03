Kortingsacties goed voor omzet H&M

H&M heeft de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar flink opgevoerd. In de periode van december tot en met februari gebruikte de Zweedse kledingwinkelketen kortingsacties om van oude voorraden af te komen.

De omzet kwam uit op 51 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 4,9 miljard euro. Dat was een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij had H&M ook nog rugwind van wisselkoerseffecten. In lokale valuta ging de omzet 4 procent omhoog.

H&M heeft een aantal teleurstellende jaren achter de rug. Dat weten de Zweden onder meer aan problemen met IT-systemen en verkeerde keuzes in het kledingaanbod. Daardoor liepen de voorraden op en het kostte H&M veel tijd om die weer kwijt te raken.