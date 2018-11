„Kortingen Black Friday vaak overdreven”

Koopjesjagers die deze Black Friday een goede slag hopen te slaan, moeten goed opletten. Winkeliers adverteren weliswaar met spectaculaire aanbiedingen, maar volgens de Consumentenbond wordt de hoogte van die kortingen vaak schromelijk overdreven.

De belangenclub spreekt van „nep-aanbiedingen” waarbij wordt gesjoemeld met van-voor-prijzen. De doorgestreepte prijs zou in werkelijkheid nooit gerekend zijn, waardoor de korting minder hoog is dan die lijkt. Zo wijst de Consumentenbond op een Black Friday-aanbieding voor een stofzuiger bij webwinkel Coolblue, die van 219 euro zou zijn afgeprijsd naar 159 euro. In werkelijkheid kostte de stofzuiger een week eerder 179 euro.

Winkeliers moeten overigens oppassen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan boetes uitdelen aan bedrijven die adverteren met nepkortingen. Daarvan is sprake als winkeliers de ‘van-prijs’ in de drie maanden voorafgaand aan de korting nooit hebben gerekend. „We letten daar scherp op”, zegt een woordvoerder van de ACM „Consumenten kiezen vaak op prijs, dus daar moet geen misleiding zijn.”