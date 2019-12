Kortere werkweek voor medewerkers Achmea

Medewerkers van Achmea krijgen op termijn een kortere werkweek. Dat is een van de uitkomsten van het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bij de verzekeraar. De standaardwerkweek gaat van 36 naar 34 uur met behoud van salaris en structurele loonsverhogingen. Ook kunnen oudere medewerkers minder gaan werken met behoud van de volledige pensioenopbouw.

Per 1 januari volgt een loonsverhoging van 1 procent. De invoering van de kortere werkweek gaat op 1 januari 2021 in en komt neer op een verhoging van 5,88 procent van het uurloon. Vakbonden FNV, CNV en De Unie bereikten een akkoord over de voorwaarden voor de 13.000 medewerkers van Achmea. Ze wijzen erop dat in de looptijd van twee jaar medewerkers in deze cao er bijna 7 procent op vooruit gaan.

Leden moeten nog wel instemmen met het resultaat. De vakbonden hebben daarvoor tot 7 januari de tijd. Volgens Achmea wordt met het totale pakket een gezonde balans tussen werk- en privétijd geboden. Zo wordt ook partnerverlof langer doorbetaald, is er meer tijd voor mantelzorg en ontwikkeling. Ook wijst de verzekeraar op de extra vrije tijd.

Eerder spraken vakbonden met Achmea en een aantal andere grote verzekeraars af om de verschillen tussen medewerkers in vaste dienst en mensen met een flexcontract te verkleinen. Dit moet binnen drie jaar worden verwerkt in de cao’s. Afgesproken is dat tijdens de looptijd van deze cao afspraken worden gemaakt over de invoering.