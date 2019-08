‘Korten pensioenfondsen toch een keer nodig’

De pijn van het korten bij de Nederlandse pensioenfondsen zal een keer moeten worden ondergaan. „Je kunt hem niet voor je uit blijven schuiven.” Met die boodschap kwam oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zondag in televisieprogramma Buitenhof.

Volgens de voormalig bewindsman bestaat er momenteel een enorm verzet tegen het principe dat er een keer gekort moet worden bij de fondsen. Dat is volgens hem onterecht. Dijsselbloem wijst erop dat pensioenen geen zekerheid zijn. Bovendien staat volgens hem in het nieuwe pensioenakkoord dat fondsen de pensioenen in de toekomst makkelijker kunnen verhogen of verlagen, als dat nodig is.

De woorden van Dijsselbloem liggen gevoelig omdat kabinet, werkgevers en vakbonden in het pensioenakkoord tevens afspraken maakten om de druk wat van de ketel te halen voor de fondsen. Kort na dat akkoord bracht Dijsselbloem als voorzitter van een belangrijke commissie over de pensioenen een advies naar buiten om de rekenregels voor de fondsen strenger te maken. Hierdoor zijn verlagingen van de pensioenen in de komende jaren weer waarschijnlijker geworden.

Dijsselbloem erkent dat de timing erg ongelukkig was. Maar hij wijst er tevens op dat Nederlandse fondsen er al lang slecht voor staan. Boosdoener is daarbij vooral de lage rente. Nu duidelijk is dat de rente voorlopig nog een tijdje erg laag zal blijven, is het volgens Dijsselbloem belangrijk om daar op een juiste manier mee om te gaan, zodat over zestig of zeventig jaar nog steeds pensioenen uitgekeerd kunnen worden.