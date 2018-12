„Korte hypotheekrente stabiel tot begin 2020”

De kortlopende hypotheekrente blijft, onder invloed van de lage inflatie, vrijwel stabiel tot begin 2020. Dat verwacht De Hypotheker. De langlopende hypotheekrente blijft volgens de hypotheekadviesketen op korte termijn stabiel.

De langlopende rente wordt nu nog laag gehouden door de grootschalige aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank stopt in januari met het maandelijkse opkoopprogramma van 15 miljard euro aan obligaties, en dat kan op termijn zorgen voor een opwaartse druk op de rente. Hierdoor kunnen de rentetarieven van 10 jaar of langer in de loop van 2019 weer voorzichtig gaan stijgen’’, aldus commercieel directeur Twan Cats van De Hypotheker.

Hij wijst wel op de huidige groeivertraging in Europa. „Door de politieke onrust binnen de EU en de tegenvallende groei van de economie en inflatie is het op korte termijn onze verwachting dat de lange hypotheekrente nog even op het huidige, lage niveau blijft”, aldus Cats.

Het rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van vijf jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bleef in het vierde kwartaal van het jaar vrijwel gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt 1,59 procent. Zonder NHG is dat 2,09 procent.

In het laatste kwartaal van het jaar bleven de rentetarieven voor de lange hypotheekrente ongeveer op hetzelfde niveau. Het tarief voor de rentevaste periode van tien jaar met NHG, bedraagt 1,93 procent en zonder NHG 2,41 procent. Voor een rentevaste periode van twintig jaar is dit 2,50 procent met NHG en 3,06 procent zonder NHG en voor een lange hypotheekrente van dertig jaar 2,94 procent en 3,49 procent zonder NHG.