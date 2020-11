Kort geding tegen topman KPN om straling 5G-netwerk

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) wil van KPN-topman Joost Farwerck horen dat het 5G-netwerk van het telecombedrijf geen gevaar vormt en volledig veilig is. Volgens de organisatie, die hierover een kort geding heeft aangespannen, maken burgers zich zorgen om gezondheidsrisico’s door straling van de nieuwe 5G-netwerken van telecombedrijven.

Van Farwerck wil de bond weten of hij „zijn hand in het vuur kan steken voor een van de ingrijpendste technologische ontwikkelingen waar we aan onderworpen worden, zelfs als we dat niet willen”. De organisatie stelt ruim 9000 mensen te vertegenwoordigen en betoogde maandag in de rechtbank Rotterdam dat de topman verantwoordelijk is voor de veiligheid van het supersnelle mobiele netwerk.

KPN vindt echter dat er geen grond is voor het kort geding. „KPN houdt zich aan de spelregels van de markt, voor actie tegen Farwerck is geen grond. Dan moet de bond zich richten tot de overheid”, liet de advocaat van het bedrijf weten. „KPN is bekend met de maatschappelijke discussie en neemt de zorgen van critici serieus.”

Er bestaat al langere tijd protest tegen de invoering van 5G in Nederland. Dat leidde al tot het in brand steken van enkele zendmasten. In september concludeerde de Gezondheidsraad na onderzoek dat de overheid en de telecomproviders kunnen doorgaan met de invoering van 5G, maar wel in de gaten moeten houden wat de gevolgen voor de gezondheid van mensen is. Het is niet aangetoond dat de straling van het netwerk schadelijk is, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten, concludeerde de raad.

In mei dit jaar verloor de stichting Stop5GNL een kort geding tegen de Staat tegen de uitrol van 5G. Toen besloot de voorzieningenrechter dat een negatief verband tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische golven nauwelijks te bewijzen was. De stichting ging tegen de uitspraak in beroep. Dat proces loopt nog.

De uitspraak in het kort geding tegen Farwerck volgt 30 november. De NBO heeft ook een kort geding aangespannen tegen de topmannen van T-Mobile en VodafoneZiggo. Die zaken dienen respectievelijk maandag 7 december in de rechtbank van Den Haag en donderdag 10 december in de rechtbank van Lelystad.