Kopers voor Thomas Cook Scandinavië

De Scandinavische activiteiten van reisorganisatie Thomas Cook worden overgenomen. Het onderdeel, dat na het faillissement van het Britse moederbedrijf al op eigen benen en onder de oude naam Vinggruppen doorging, komt in handen van een drietal investeerders.

De Noorse miljardair Petter Stordalen neemt met zijn Strawberry Group een belang van 40 procent in de Noordse activiteiten. Dat doet ook de Zweedse investeerder Altor. De overige 20 procent van de onderneming komt in handen van het in Londen gevestigde TDR Capital. Het drietal zou werken aan een kapitaalinjectie en garanties van omgerekend zo’n 558 miljoen euro.

Volgens Magnus Wikener, het hoofd van Vinggruppen, zorgt het drietal voor stabiliteit voor de lange termijn. Daarbij worden volgens hem ook de banen van de 2300 medewerkers gered. Tot de activiteiten van Vinggruppen behoren onder meer touroperators Ving, Spies, Tjäreborg en een hotelonderdeel met circa 1,6 miljoen gasten per jaar.