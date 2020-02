‘Koper Blokker België verdacht van fraude en oplichting’

De Nederlandse ondernemer Dirk Bron, die de Blokker-winkels in België en Luxemburg overneemt, wordt verdacht van fraude en oplichting. Dat schrijft De Telegraaf op basis van documenten uit het politiedossier. Zijn naam zou voorkomen in kwesties rond de handel in tienduizenden Björn Borg-boxershorts uit Turkije en een ontvreemde vrachtwagenlading met Spaanse slippers.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag kan de naam van de verdachte niet bevestigen. Wel geeft een woordvoerder aan dat een „59-jarige inwoner van Waddinxveen” wordt verdacht van het „niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, witwassen en oplichting.”

Bron zelf heeft overigens tegen De Telegraaf gezegd dat hij van niets weet. Hij is naar eigen niet verhoord en er loopt volgens hem ook geen justitieel onderzoek. „Boze tongen beweren dat. Mensen zijn jaloers. Dan krijg je dat soort verhalen”, zo citeert de krant hem.

De zakenman wil de 123 Blokker-winkels bij de zuiderburen omvormen tot het merk Mega World. Dat wordt een discountformule, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Action. Bron is tevens bekend als oprichter van budgetsportketen Aktiesport.