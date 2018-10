Koopwoningen weer fors duurder

De huizenprijzen in Nederland zijn vorige maand op jaarbasis opnieuw fors gestegen. De prijzen gingen even hard omhoog als in augustus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster.

Huizen werden in september 9,3 procent duurder in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. Voor heel het derde kwartaal kwam dit percentage uit op 9,2 procent. In totaal werden in september 16.449 woningen verkocht waarmee het jaartotaal op 161.956 verkochte huizen kwam. Dat is bijna 8 procent minder dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.

Zeeland is de enige provincie waar de afgelopen drie maanden meer woningen werden verkocht dan in het derde kwartaal van 2017. De prijsstijging van huizen was in deze provincie het laagst. De prijsstijging was in Flevoland met 11,5 procent het hoogst, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Holland. In Flevoland was ook de daling van het aantal verkochte huizen het grootst.

Van de vier grote steden stijgen de prijzen in Rotterdam het hardst. Daar werden woningen de afgelopen drie maanden 15,8 procent duurder. In Amsterdam was dat 13,1. De gemiddelde woning in de hoofdstad kost nu 474.000 euro.