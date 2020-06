Koopwoningen in mei bijna 8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster na onderzoek. Het aantal transacties daalde wel.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Er werden vorige maand 18.347 woningtransacties geregistreerd, bijna 7 procent minder dan een jaar terug. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn bijna 89.000 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nederlanders minder tevreden over hun woning

In de cijfers over verslagmaand mei zijn eventuele invloeden van de corona-epidemie nog niet of nauwelijks zichtbaar. Dit komt doordat de cijfers gebaseerd zijn op notarisoverdrachten. De koopcontracten zijn vermoedelijk nog grotendeels voor het uitbreken van de crisis in Nederland afgesloten, aldus het CBS.