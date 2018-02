Koopwoningen flink duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging in zestien jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend.

Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog 2 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld bijna een kwart hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008.