Koopjesgekte in winkelstraat VS valt wat tegen

De koopjesgekte in de winkelstraat tijdens Black Friday in de Verenigde Staten valt ietwat tegen. Marktkenners spreken gekscherend van Blasé Friday, omdat de verwachte drukte uitblijft. Koopjesjagers ruilen door de coronapandemie de winkelstraat nog vaker in voor online shoppen. Onder meer in New York staan geen grote rijen voor de winkels, zoals normaal wel het geval is.

Op Fifth Avenue, een van de bekendste winkelstraten van New York, is het veel rustiger dan normaal. Uiteraard zijn er nauwelijks toeristen omdat reizen door de coronacrisis wordt ontraden. Maar ook New Yorkers zelf begeven zich maar mondjesmaat naar de winkels.

Bij de Apple-store lijken afzettingen voor niets te zijn geplaatst, aangezien er geen mensen in de rij staan. Luxere zaken als Bergdorf Goodman en Louis Vuitton namen al niet de moeite om eerder open te gaan dit jaar.

De trend van minder winkelen op Black Friday zette al voor de crisis in. Klanten gaan niet meer om middernacht voor de deuren staan om op koopjesjacht te gaan maar gaan steeds vaker voor digitale deals. Dit jaar is de verschuiving naar online winkelen natuurlijk nog groter door de coronamaatregelen.

Eerder werd bekend dat de onlineaankopen die tijdens Thanksgiving zijn gedaan ietwat tegenvielen. Volgens gegevens van Adobe Analytics werd op de feestdag voor 5,1 miljard dollar aan spullen gekocht. Dat is op jaarbasis een stijging met ruim een vijfde, maar evenwel minder dan de 6 miljard dollar waar rekening mee werd gehouden.

Mogelijk dat kopers hun kruit droog houden voor de onlineaanbiedingen op Cyber Monday. Ook de spreiding van het koopjesfestijn over meerder dagen kan een oorzaak zijn van de ‘tegenvallende’ verkopen. Hoe dan zullen dit jaar weer records worden verbroken door de detailhandel en voor de logistieke bedrijven die de producten leveren, zo verwachten de marktkenners.