Koopjesdagen Black Friday en Cyber Monday vooral online gevierd

De koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday hebben de afgelopen dagen alleen online voor een toename van aankopen gezorgd ten opzichte van een jaar eerder. In fysieke winkels werden ondanks alle kortingsacties minder vaak pinbetalingen gedaan. Het totale aantal betalingen viel daardoor lager uit dan in dezelfde periode in 2019, meldt Betaalvereniging Nederland.

In de dagen voorafgaand aan en tijdens Black Friday en Cyber Monday steeg het aantal aankopen in webwinkels met iDEAL met 50 procent. Het totaalbedrag dat werd afgerekend viel 30 procent hoger uit. Fysieke winkels moesten het tijdens de actieperiode met ruim 10 procent minder pintransacties stellen, waarbij de omzet tussen de 5 en 10 procent lager was dan een jaar eerder.

Ondanks de explosie aan extra onlinebetalingen daalde het totale aantal pin- en iDEAL-transacties ook tussen de 5 en 10 procent op jaarbasis. De gezamenlijke omzet kromp ook met een paar procenten.

Black Friday is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen. Onder Amerikanen staat de vrijdag na Thanksgiving al langer bekend als het ideale moment om tegen hoge kortingen producten te kopen. In Nederland lijkt die traditie ook te zijn ingeburgerd. Zo was het volgens Betaalvereniging Nederland afgelopen vrijdag in absolute aantallen de drukste dag ooit voor iDEAL. Ruim 4,6 miljoen transacties waren die dag goed voor een geschatte 395 miljoen euro aan iDEAL-betalingen.