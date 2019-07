Koopjedeal.nl koerst af op faillissement

Een bankroet lijkt aanstaande voor aanbiedingenwebsite Koopjedeal.nl. Bewindvoerder Victor Kruit laat weten dat een mogelijke koper voor het bedrijf zich op het laatste moment heeft teruggetrokken. Daarom ziet hij geen andere mogelijkheid dan faillissement aanvragen.

Koopjedeal.nl is een website waarop iedere dag nieuwe aanbiedingen verschenen. Het bedrijf met 48 medewerkers kwam in de problemen door een grote brand in een magazijn die in september vorig jaar de voorraad grotendeels verwoestte. Vorige week werd al uitstel van betaling verleend.

Er was serieuze interesse van een partij die overwoog Koopjedeal.nl over te nemen en een akkoord te sluiten met schuldeisers. Dat zou goed nieuws zijn geweest voor gedupeerde klanten. Mensen die al betaald hadden maar nog niets ontvangen, zouden dan alsnog hun spullen geleverd krijgen.

Dat laatste zit er niet meer in, zegt Kruit. Klanten kunnen nog wel een vordering indienen bij de curator, maar staan achter in de rij als het gaat om vergoedingen. Kruit blijft komende weken onderzoeken of er nog een doorstart inzit. Daarvoor hebben zich volgens hem diverse andere partijen gemeld.