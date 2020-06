Koolmees verwacht steun van vakbonden voor pensioenen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) verwacht dat na de werkgevers ook de vakbonden zullen instemmen met de uitwerking van het pensioenakkoord. CNV heeft ingestemd en voor de Vakcentrale voor Professionals (VCP) is het ‘geen ja en geen nee’. De uitslag van de FNV verwacht Koolmees vrijdag.

„Ik ben positief, omdat het gewoon een heel goed akkoord is. We hebben goede afspraken gemaakt over het pensioenstelsel, over zware beroepen en over de AOW-leeftijd. Het is een heel mooi totaalpakket geworden vind ik, waar we trots op kunnen zijn”, zei de minister vrijdagochtend.

De VCP vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn, onder meer over de compensatie voor werknemers die pensioenopbouw kwijtraken. De bond wil dat op landelijk niveau geregeld wordt dat die compensatie er komt.

Koolmees wilde niet zeggen of hij opnieuw aan tafel zou gaan als niet alle vakbonden het definitieve pensioenakkoord steunen.

Eind vorige week bereikte het kabinet overeenstemming met de sociale partners over de uitwerking van het vorig jaar gesloten akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel. Het resultaat werd daarna voorgelegd aan de achterban van de bonden en werkgevers.