Koolmees baalt dat hij niet toekomt aan ingreep arbeidsmarkt

Minister Wouter Koolmees baalt ervan dat het hem in deze kabinetsperiode niet meer lukt de regels rond werk en banen fors te veranderen. Hij was liever al begonnen met de hervorming van de arbeidsmarkt, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Een belangrijk rapport met daarin adviezen over regels rond flexwerk en vaste contracten, door de commissie-Borstlap, kwam „net voor de coronacrisis”, zegt Koolmees. Zijn ministerie heeft zich de afgelopen maanden vrijwel volledig gericht op het in elkaar zetten van pakketten om ondernemers en werkgevers te ondersteunen. Daarom kan Koolmees in dit kabinet de regels niet meer behoorlijk veranderen. Hij moet het houden bij een ‘blauwdruk’ voor het volgende kabinet. Dit kwam hem op kritiek te staan van de vakbond FNV.

Maar de bonden en werkgevers spelen ook een belangrijke rol bij de ingreep op de arbeidsmarkt. Samen zitten deze belangenorganisaties in de Sociaal-Economische Raad. De SER zou met een plan komen over de aanbevelingen van Borstlap, maar dat laat nog steeds op zich wachten. Het is zelfs onzeker of er voor het einde van het jaar een voorstel ligt. Dat komt vermoedelijk doordat de problemen op de arbeidsmarkt door de coronacrisis eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. Bovendien maakt het virus het lastig om te voorspellen hoe de economie en de arbeidsmarkt er over enkele maanden of zelfs jaren uitziet.

Dat maakt het lastiger voor de vakbonden en werkgeversorganisaties om overeenstemming te bereiken. „Daar heeft het ook wel een beetje mee te maken”, geeft Koolmees toe. „Er zijn eigenlijk drie factoren voor de vertraging: we zijn natuurlijk heel druk met de steunpakketten, de onzekerheid op de arbeidsmarkt is groot, en ik vind het belangrijk dat de vakbonden en werkgevers gezamenlijk met een voorstel komen.”