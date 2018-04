„Koninklijk fonds in trek bij belegger”

Koninklijke bedrijven zijn populair onder particuliere beleggers. Dat komt naar voren uit onderzoek van onlinebroker BinckBank. Die berekende dat een derde van zijn actieve particuliere beleggers investeert in een of meerdere beursbedrijven met dit predicaat.

De populairste Koninklijke ondernemingen zijn olie- en gasbedrijf Shell, supermarktconcern Ahold Delhaize en chemiebedrijf DSM. Van alle veertien Koninklijke bedrijven met een beursnotering haalden zij het meeste vermogen op onder beleggers bij BinckBank. Philips en BAM volgen op de vierde en vijfde plek. Shell is ook op basis van aantallen beleggers het populairst, gevolgd door telecombedrijf KPN.

De koning kent het predicaat Koninklijk toe aan bedrijven die als zeer belangrijk worden gezien in hun vakgebied. Ondernemingen moeten verder minstens honderd jaar bestaan, ten minste honderd medewerkers hebben en zich als Nederlands bedrijf manifesteren om voor de eretitel in aanmerking te komen. De koning zelf belegt niet in Koninklijke bedrijven.