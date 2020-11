Koningin Máxima maakt winnaars Koning Willem I Prijs bekend

Gulpener Bierbrouwerij, Van Galen Logistiek en CSU Groep waren woensdagavond de winnaars van de Koning Willem I Prijs. In de Beurs van Berlage in Amsterdam, waar vertegenwoordigers van alle genomineerde bedrijven aanwezig waren, maakte de koningin de winnaars bekend.

Gulpener Bierbrouwerij won in de categorie Duurzaamheid. In de categorie Midden- en kleinbedrijf mocht Van Galen Logistiek de prijs mee naar huis nemen. Daarbij prees de koningin vooral de innovatie die het bedrijf in tijden van corona blijft doormaken.

Schoonmaakbedrijf CSU mocht in de categorie Grootbedrijf de prijs in ontvangst nemen. Máxima benadrukte daarbij de „wendbaarheid” die het bedrijf heeft laten zien.

De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks toegekend in de categorieën grootbedrijf en midden-en kleinbedrijf. De Plaquette voor duurzaam ondernemerschap beloont daarnaast duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Máxima is erevoorzitter van de stichting.