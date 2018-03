Koning opent uitbreiding fabriek van Nestlé

Koning Willem-Alexander heeft bij de Nestlé-fabriek in Nunspeet een speciale productielijn geopend voor voeding van baby’s die aan een ernstige koemelkeiwitallergie lijden. Het gaat volgens de Zwitserse voedingsmiddelenproducent om een zeer vernieuwende technologie. Nestlé heeft bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd om deze uitbreiding van de Gelderse fabriek mogelijk te maken.

Met de installaties die Nestlé in Nunspeet heeft geplaatst is het mogelijk om eiwitten zó klein te snijden dat het lichaam van een baby deze niet meer herkent als melkeiwit. Daardoor kan een kindje met een allergie toch alle voedingsstoffen tot zich nemen zonder dat er een allergische reactie volgt.

Nestlé wilde met de ceremonie van woensdag tevens de lange historie van het bedrijf in Nederland extra onder de aandacht brengen. Ongeveer anderhalve eeuw geleden werden de eerste producten van Nestlé hier verkrijgbaar. De geschiedenis van de fabriek in Nunspeet gaat evenwel iets minder ver terug, tot 1895. De vestiging begon destijds als melkfabriek, om melk in flessen en blikken te maken, en werd in 1971 eigendom van Nestlé. Tegenwoordig zijn er dagelijks zo’n 400 mensen aan de slag om verschillende merken voor het concern te maken. Voor Nestlé Nederland werken in totaal ruim 1100 mensen.