Kolenmagnaat omgekomen bij helikoptercrash

LOUIS (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse miljardair Christopher Cline, die zijn fortuin vergaarde met kolen, is omgekomen bij een helikoptercrash op de Bahama’s. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen in totaal zeven mensen om.

De 60-jarige Cline, die een dag voor zijn 61e verjaardag verongelukte, is vooral bekend als de man die de mijnbouw in de Amerikaanse staat Illinois nieuw leven inblies. Hij was de oprichter van mijnbouwbedrijf Foresight Energy. Volgens zakenblad Forbes verkocht hij in 2015 zijn belang in dat bedrijf voor 1,4 miljard dollar.

Cline komt uit een mijnbouwfamilie. Zijn opa dolf nog kolen met een pikhouweel en Cline zelf ging op 22-jarige leeftijd ook in de mijnen werken. Cline zou goed zijn voor een vermogen van 1,8 miljard dollar.