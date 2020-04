Koffieketen Starbucks wil weer geleidelijk opengaan in VS

Koffieketen Starbucks wil voorzichtig weer winkels gaan openen in de Verenigde Staten, blijkt uit een memo van topman Kevin Johnson aan zijn personeel. De keten, waarvan in Nederland vooralsnog alle vestigingen gesloten zijn vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, bekijkt van winkel tot winkel of er weer koffie kan worden verkocht.

Starbucks beperkt de activiteiten voorlopig tot ‘drive-through’, bezorging en contactloos afhalen na telefonische bestelling. „We hebben in China gezien dat dit een ontdekkingsreis wordt”, liet Johnson weten.

Starbucks heeft nog geen concrete datum gepland voor het heropenen van filialen en wil per locatie vaststellen of men er klaar is voor een heropening. Driehonderd vestigingen van de koffieketen hebben afgelopen weken geëxperimenteerd met contactloze service, afhaalservice en bezorging bij de voordeur.

Starbucks is hard geraakt door de corona-uitbraken in de VS en China, de twee belangrijkste markten voor het bedrijf. De jaarvooruitzichten werden eerder deze maand al overboord gegooid. Tegemoetkomingen voor medewerkers van de vestigingen in de VS zijn verlengd tot eind mei.

Donderdag werd het hoogste dodental in een dag van de VS tot nu toe gemeld. In een etmaal overleden 2569 mensen aan het coronavirus. In totaal zijn nu 28.326 Amerikaanse coronapatiënten overleden, het hoogste dodental wereldwijd. Meer dan 636.000 mensen in de VS zijn besmet.