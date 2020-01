Koffieketen Starbucks waarschuwt voor impact coronavirus

Starbucks vreest dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China een behoorlijk effect zal hebben op zijn resultaten in het lopende kwartaal en het gehele boekjaar. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse koffieketen bij de bekendmaking van cijfers over het afgelopen kwartaal. China is een belangrijke markt voor de onderneming.

Volgens Starbucks zijn meer dan de helft van de zaken in China tijdelijk gesloten vanwege het besmettelijke virus. Door het virus komen minder mensen naar de winkels van Starbucks en blijft personeel thuis. Het bedrijf is nog bezig de impact van het virus op de Chinese verkopen te onderzoeken. Later zal meer bekendgemaakt worden door het bedrijf uit Seattle.

In de afgelopen periode werd een hogere omzet behaald, door groei van de verkopen en de opening van nieuwe zaken. De totale omzet steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 7 procent tot 7,1 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst klom naar bijna 886 miljoen dollar van ruim 760 miljoen dollar een jaar daarvoor. Starbucks opende in de afgelopen periode 539 nieuwe vestigingen onder meer in China, waarmee het totaal aantal groeide naar 31.795 zaken.