Koffie- en frisdrankmaker omarmen elkaar

Koffiemaker Keurig Green Mountain en frisdrankbedrijf Dr Pepper Snapple gaan fuseren. Daardoor ontstaat een bedrijf met een jaarlijkse omzet van 11 miljard dollar (ongeveer 8,9 miljard euro), maakten de twee Amerikaanse ondernemingen maandag bekend.

Het fusiebedrijf gaat Keurig Dr Pepper heten. De aandeelhouders van Keurig krijgen 87 procent van het fusiebedrijf in handen, die van Dr Pepper de overige 13 procent. Keurig-topman Bob Gamgort krijgt de leiding over het nieuwe bedrijf.

Keurig is bekend van zijn eigen apparaten met een systeem voor koffiepods. Verder is het bedrijf sterk in koffie en donuts. Dr Pepper Snapple begeeft zich juist op de frisdrank- en sappenmarkt. De naam van het bedrijf is samengesteld uit de twee bekendste merken.