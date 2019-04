„Koffers vliegtuigpassagiers iets vaker kwijt”

Wie met het vliegtuig reisde, had vorig jaar een iets grotere kans dat zijn koffer niet op de bagageband aankwam dan het jaar daarvoor. Wereldwijd werden op iedere duizend passagiers 5,69 stuks bagage gestolen, zwaar beschadigd of vertraagd afgeleverd, stelt IT-dienstverlener voor de luchtvaartsector Sita. Een jaar eerder was dat nog 5,57 per duizend passagiers.

In totaal ging het vorig jaar om 24,8 miljoen stuks bagage uit een totaal van een kleine 4,3 miljard. Daarvan werd 77 procent te laat afgeleverd en 18 procent raakte beschadigd. Van de getroffen koffers verdween 5 procent langdurig of definitief.

Het hoogste risico lopen reizigers in Europa. Onder meer vanwege de vele overstappen op dit continent raakten per duizend passagiers 7,29 stuks bagage kwijt. In Noord-Amerika was dat slechts 2,85 en in Azië 1,77. Dat laatste continent is bovendien de enige regio die zich verbeterde ten opzichte van 2017.

Overigens is het risico op bagageproblemen de afgelopen tien jaar flink afgenomen. In 2009 lag dat nog drie keer zo hoog.