Koerswinsten Shell en ASMI stuwen AEX

De Amsterdamse AEX-index is donderdag hoger begonnen dankzij goed ontvangen handelsberichten van Shell en ASMI. Ook de andere Europese beursgraadmeters krabbelden op, na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers worstelden zich door een flinke berg van kwartaalcijfers en keken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent in de plus op 537,61 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 777,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Shell won bijna 5 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal weer winst, na een megaverlies in de voorgaande periode. Het bedrijf zette veel minder afschrijvingen in de boeken en wist te profiteren van kostenbesparingen. Shell verhoogde ook zijn dividend en kondigde aan in februari met een strategische update te komen.

ASMI was koploper in de AEX, met een plus van 6 procent. De chiptoeleverancier kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal en profiteerde van de toegenomen vraag naar chips door het vele thuiswerken. Voor het lopende kwartaal voorziet de onderneming meer omzet dan analisten hadden verwacht.