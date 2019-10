Koersval voor Philips op Damrak

Philips was donderdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Het zorgtechnologieconcern waarschuwde voor de impact van de handelsoorlog op de marges van het bedrijf, waarna het aandeel een ware koersval doormaakte. Over de gehele linie eindigden de beurzen wel in de plus. Beleggers reageerden hoopvol op nieuws dat president Donald Trump vrijdag een ontmoeting heeft met de Chinese vicepremier Liu He.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 568,37 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 828,59 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,3 procent bij.

Philips was veruit de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van bijna 9 procent. Het bedrijf voelt de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Hogere tarieven tussen de economische grootmachten zorgen voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro.