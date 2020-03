Koersval op Aziatische beurzen, olieprijzen kelderen

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio gingen maandag hard onderuit. De olieprijzen kelderden nadat Saudi-Arabië bekendmaakte de prijzen naar beneden te doen vanwege een conflict met Rusland. Beleggers gooiden hun aandelen massaal in de verkoop en zochten hun heil in veiligere havens als obligaties en de Japanse yen ook door de vrees voor een economische schok als gevolg van het nieuwe coronavirus.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, raakte ruim 5 procent kwijt en eindigde op 19.698,76 punten. Dat is het laagste niveau in veertien maanden tijd. Uit nieuwe cijfers van de Japanse overheid blijkt dat de economie van het land in de periode oktober tot en met december met 7,1 procent is gekrompen. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 6,3 procent.

Vooral de oliebedrijven kregen harde klappen door de vrees voor een prijzenoorlog in de sector nadat oliekartel OPEC en Rusland niet tot een akkoord wisten te komen over het beperken van de olieproductie. Daarop besloot Saudi-Arabië flink meer te gaan produceren en de prijzen omlaag te gooien. Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 30 procent minder op 28,85 dollar en Brent werd 27,5 procent goedkoper op 32,86 dollar.

Het Japanse oliebedrijf Japan Petroleum Exploration leverde 12,7 procent in. In Hongkong zakten de Chinese oliebedrijven PetroChina en CNOOC respectievelijk 7,6 en 16,9 procent. Het Australische olieconcern Santos kelderde 27 procent en concurrent Beach Energy ging 19,4 procent onderuit.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2,3 procent in de min. De export van China is in de eerste twee maanden van dit jaar sterk gedaald vooral door de negatieve impact van het coronavirus waardoor de Chinese economie ernstig werd ontregeld. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 3,6 procent en de Kospi in Seoul leverde 4,2 procent in. De Australische All Ordinaries in Sydney sloot de dag af met een koersval van 7,3 procent.