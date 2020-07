Koersval Mitsubishi drukt op Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met een klein verlies gesloten. Een koersval van de Japanse automaker Mitsubishi drukte de stemming in Tokio. De andere Aziatische beursgraadmeters gingen overwegend omhoog. Vooral de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de stevige koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Ook bleef de aandacht gericht op de goudmarkt, waar de prijs van het edelmetaal voor het eerst de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikte.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent lager de dag uit op 22.657,38 punten. Mitsubishi kelderde bijna 13 procent en tikte de laagste koers ooit aan. De autobouwer verwacht in het huidige boekjaar, dat loopt tot eind maart 2021, een verlies te lijden van omgerekend ruim 1,1 miljard euro. Samenwerkingspartner Nissan, die na de slotbel met resultaten kwam, zakte meer dan 4 procent. Fujifilm won 3,1 procent. De Japanse farmaceut heeft een contract ontvangen van de Amerikaanse regering van 265 miljoen dollar voor de ontwikkeling van een coronavaccin.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,3 procent. De Kospi in Seoul dikte 1,4 procent. De Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung, een zwaargewicht in de index, steeg ruim 5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent.