Koerssprong Snap op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers verwerkten weer een grote stroom aan bedrijfsresultaten. De cijfers van Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, vielen duidelijk in goede aarde. Verder openden onder meer automaker General Motors en entertainmentconcern Walt Disney de boeken. Ook werd nagekauwd op de State of the Union die de Amerikaanse president Donald Trump uitsprak voor het Congres.

De leidende Dow Jonesindex stond kort na de openingsbel nagenoeg vlak op 25.410 punten. De brede S&P 500 kwam eveneens nauwelijks van zijn plaats en stond op 2337 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7409 punten.

Snap maakte een koerssprong van 20 procent. Het bedrijf wist de gebruikersaantallen de voorbije maanden op niveau te houden, terwijl door de bank genomen op een daling werd gerekend. GM (plus 2,8 procent) boekte een nettowinst na een verlies een jaar eerder. De omzet ging licht omhoog, geholpen door de groeiende verkoop van pick-uptrucks.

Walt Disney (plus 0,6 procent) presenteerde een lagere winst op een nagenoeg stabiele omzet. Muziekstreamingdienst Spotify zag het aantal gebruikers toenemen en schreef zwarte cijfers. Beleggers zetten het aandeel van het Zweedse bedrijf evenwel 5,8 procent lager.