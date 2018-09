Koersdreun voor TomTom op licht hoger Damrak

Navigatiedienstverlener TomTom heeft dinsdag een dreun gekregen op de Amsterdamse beurs. Het nieuws dat een belangrijke klant met Google in zee gaat, viel niet in goede aarde bij beleggers. Over het algemeen was het beurssentiment juist gematigd positief. Een nieuwe ronde van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen en de aangekondigde tegenmaatregel van Peking brachten beleggers niet van de wijs.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 543,06 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 778,12 punten door de koersval van TomTom. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,5 procent vooruit. Londen eindigde vlak.

TomTom zag bijna een kwart aan beurswaarde (min 24,4 procent) verdampen. Het gaat om het grootste dagverlies in jaren. Die klap voor TomTom werd volgens analisten veroorzaakt door berichten over een samenwerking van Renault, Nissan en Mitsubishi met Google. De autobouwers gaan het Android-systeem van de techgigant inbouwen in de dashboards. Dat is volgens kenners een zware klap voor TomTom. TomTom liet in een reactie weten een langetermijnrelatie te hebben met Renault waar niets aan is veranderd.

ArcelorMittal noteerde bij de hoofdfondsen een plus van 1,2 procent. Het staalconcern heeft volgens zakenkrant Economic Times interesse in een overname van de bouw- en ingenieursdivisie van Essar Group, genaamd EPC Constructions India. Chipmachinefabrikant ASML was koploper en kreeg er 1,7 procent bij, RELX daalde 1,9 procent en sloot de rij.

Zalando kelderde dik 13 procent in Frankfurt. De Duitse online modewinkel verlaagde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in heel 2018 als gevolg van de hete zomer en de vertraagde overgang naar het herfst- en winterseizoen. Het zomerse weer heeft geleid tot een zwakkere vraag naar kleding, met hogere kortingen tot gevolg.

In Brussel won FNG 4 procent. Het Belgische moederbedrijf van modeketens als Miss Etam en Brantano kreeg een koopadvies van analisten van ING.

De euro was 1,1690 dollar waard, tegen 1,1689 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 69,85 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 78,95 dollar per vat.