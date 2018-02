„Koerscorrectie is weer even wennen”

De koerscorrectie zoals dinsdag op het Damrak, maar ook op andere beursvloeren wereldwijd, is iets wat we in tijden niet hebben gezien. „Dus dat is vooral weer even wennen”, zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Ook collega-analist Corné van Zeijl van Actiam spreekt van een correctie, waarvan we wisten dat deze er aan zat te komen.

Van Zeijl wijst op de oplopende rente in de Verenigde Staten in combinatie met de almaar oplopende koersen. „Dat is een gevaarlijke combinatie. Daar kan de lucht geleidelijk aan uitlopen. Maar dat kan ook met een knal. Dat is nu gebeurd.” Volgens de beurscommentator was het wachten op een „trigger” om de zaak in gang te zetten. Dat gebeurde vrijdag met het banenrapport van de Amerikaanse overheid en dan in het bijzonder de looninflatie.

De koerscorrectie vrijdag op Wall Street was volgens hem een eerste kraakje. De echte dreun volgde maandag.

Versteeg wijst net als Van Zeijl op het beleid van de centrale banken wereldwijd. Die hielden rentes kunstmatig laag en steunden de markten met omvangrijke opkoopprogramma’s. „In de VS wordt de rente geleidelijk opgehoogd. In Europa neemt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) toe om het steunbeleid af te bouwen. ,,Deze correctie zat er aan te komen aldus Versteeg. ,,Dit is al met al geen slechte situatie.” Onder meer pensioenfondsen gaan volgens hem al langere tijd gebukt onder de lage rentestanden.

ING-econoom James Knightley zet de huidige correctie vooral in perspectief. Zo sloot de brede S&P 500 op Wall Street maandag na een verlies van meer dan 4 procent op het niveau van krap twee maanden geleden. Hij spreekt dan ook van een „gezonde correctie”, op de markten. Hij wees er verder op dat de fundamenten onder de economische groei stevig zijn en de positie van de financiële sector solide.

De gemiddelde huis-tuin-en-keukenbelegger is er dinsdag in ieder geval druk mee. Bij broker BinckBank staat de telefoon roodgloeiend. Van paniek is volgens een woordvoerder geen sprake. Veel beleggers grijpen de mogelijkheid aan om in te stappen. Bij concurrent DeGiro was maandag al de drukste dag ooit. De dinsdag belooft, gelet op de transacties in de ochtend, nog drukker te worden.