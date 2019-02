Koers pond op hoogste niveau in ruim 1,5 jaar

De koers van het Britse pond loopt flink op door optimisme in de markt over een mogelijk uitstel van de brexit. Afgezet tegen de euro is de munt nu weer evenveel waard als in mei 2017.

Voor een pond werd dinsdag tegen het einde van de ochtend ruim 1,16 euro betaald. Het koersverloop van het pond is al tijden erg grillig vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de brexit. De waarde van de munt is beduidend hoger dan in de zomer van 2017 toen deze flink onder de 1,10 euro lag. Maar voordat de Britten in 2016 voor een vertrek uit de Europese Unie stemden lag de koers van het pond nog boven de 1,30 euro.

Volgens Britse media overweegt de Britse premier Theresa May de brexit met twee maanden uit te stellen om te voorkomen dat er een no-dealbrexit komt. Intussen dreigt een opstand binnen haar regering. Verwacht wordt dat May met met concessies zal komen om morrende ministers binnenboord te houden.

Ook bij de oppositie in het Britse parlement is de laatste dagen sprake van beweging. Labour liet weten in te zullen stemmen met een nieuwe volksraadpleging over de brexit als het parlement het alternatieve plan van May voor een gereguleerd vertrek uit de EU afwijst.