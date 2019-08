Koers bitcoin gaat flink omlaag

De waarde van de bitcoin is weer flink aan het dalen. Eerder deze maand was de cryptomunt nog meer dan 12.000 dollar waard. Maar donderdagochtend bedraagt de koers weer zo’n 9700 dollar, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap.com.

Een directe aanleiding voor de nieuwe daling is moeilijk aan te wijzen. Flinke waardeveranderingen zijn soms het gevolg van handelaren die grote aan- en verkopen doen. De digitale munt begon in mei nog aan een opmars, na de instorting van de cryptomarkt die in januari van vorig jaar inzette. Sinds die opleving bewoog de koers van de grootste cryptomunt, gemeten naar totale marktwaarde, met flinke pieken en dalen.

Er is op sociale media nog steeds veel discussie over de bitcoin. Sommige analisten stellen daarnaast dat het grillige koersverloop niet los gezien kan worden van de recente stormachtige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Op sommige momenten zouden beleggers de munt als veilige haven beschouwen en soms juist niet.