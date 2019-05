Koers Bayer keldert na gifschandalen

De koers van het Duitse chemieconcern Bayer is deze week gekelderd na een rechterlijke uitspraak dat het bedrijf een schadevergoeding van bijna 2 miljard euro moet betalen vanwege de schadelijke onkruidverdelger Roundup.

Een jury in Californië heeft maandag 1,88 miljard euro schadevergoeding toegekend aan een stel dat claimt dat Roundup de oorzaak is van hun ziekte kanker. Het is de derde keer dat de Bayer zo’n vergoeding moet betalen vanwege zijn op glyfosaat gebaseerde herbicide. Er zijn in totaal 13.400 claims ingediend.

Bayer ontkent de beschuldigingen en zegt dat tientallen jaren van studies hebben aangetoond dat glyfosaat en Roundup veilig zijn voor menselijk gebruik. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak van de Californische jury.

De Duitse chemiereus nam vorig jaar de Roundupmaker Monsanto over voor 56 miljard euro. Een aandeel Bayer was toen nog 141 euro waard. Vrijdagmorgen was dat gezakt naar 57 euro.