Koers Bang & Olufsen keldert na omzetalarm

De Deense verkoper van luxe beeld- en geluidsapparatuur Bang & Olufsen is donderdag op de beurs in Kopenhagen zeer hard omlaaggegaan na een omzetwaarschuwing. Het bedrijf gaf aan voor het lopende gebroken boekjaar op een stagnerende omzet te rekenen, terwijl eerder nog op een groei van meer dan 10 procent werd gerekend.

Op basis van voorlopige cijfers meldde Bang & Olufsen dat in het afgelopen kwartaal de omzet met 9 procent is gekrompen en dat het huidige kwartaal zwakker is begonnen dan verwacht. De onderneming wijst op verstoringen in het logistieke kanaal, mede door de sluiting van verkooppunten en een verandering van de distributeur in Australië en Nieuw-Zeeland.

De koers van Bang & Olufsen ging meer dan 28 procent onderuit in Kopenhagen. Een analist schreef in een reactie op het bericht dat Bang & Olufsen een „verkeerde” dag heeft gekozen om het nieuws naar buiten te brengen, gezien het toch al slechte sentiment op de aandelenmarkten.