Koe in de wei kan zonder vergunning

Boeren die hun koeien in de wei laten lopen, hoeven hiervoor toch geen vergunning te hebben. Ook het uitrijden van mest mag zonder vergunning. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek in een rapport dat donderdag verschijnt, schrijft Trouw.

In opdracht van landbouwminister Schouten zoekt de commissie onder leiding van oud-minister Remkes oplossingen voor de stikstofimpasse waarin Nederland verkeert.

Vergunning gevraagd: koe in de wei

Het rapport gaat over het weiden van vee en het bemesten van grond. Hoewel dat zorgt voor uitstoot van stikstof, hoefden boeren hiervoor geen natuurvergunning aan te vragen. Tegen dat beleid spanden Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu een rechtszaak aan. In het inmiddels befaamde ‘stikstofvonnis’ van afgelopen mei gaf de Raad van State de milieuorganisaties gelijk.

Minister Schouten vroeg de commissie-Remkes na te gaan wat moet gebeuren met de uitspraak van de Raad van State. Het antwoord van de commissie: eigenlijk niets. Volgens de commissie heeft het weiden van vee en het bemesten van grond vrijwel nooit negatieve effecten op de natuur. Door steeds strengere wetten mag een boer al minder mest op zijn grond brengen dan vroeger, en door voortschrijdende techniek komt hierbij volgens de commissie ook steeds minder stikstof vrij. En zolang geen sprake is van mogelijke negatieve effecten, is een vergunning ook niet vereist.