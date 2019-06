Koe bij natuurgebied mag toch in de wei

Boeren in de buurt van natuurgebieden mogen voorlopig hun koeien de wei in blijven sturen en hun grond bemesten.

De rechter vindt weliswaar dat ze een vergunning nodig hebben, maar landbouwminister Carola Schouten gaat daar dit weideseizoen niet op handhaven, zo schreef ze donderdag aan de Tweede Kamer.

De boeren kregen de afgelopen jaren een vergunning via het PAS, een stelsel van regels die bedoeld waren om de stikstofuitstoot op kwestbare natuur terug te dringen. Maar dat werd vorige maand afgekeurd door de Raad van State. Daardoor dreigden veehouders en hun dieren, tot onaangename verrassing van de Tweede Kamer, in de knel te komen. Terwijl boeren de afgelopen jaren juist zijn gestimuleerd hun vee de wei in te doen.

Tot begin november kunnen boeren ongestraft zonder vergunning weiden en bemesten, schrijft Schouten aan de Kamer. Voor volgend jaar „wordt alles op alles gezet” om weer vergunningen te kunnen uitgeven.