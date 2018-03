Knot: wees voorbereid op nieuwe recessie

Het is goed mogelijk dat zich binnen tien jaar een nieuwe economische recessie voordoet. Daarvoor waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Om te voorkomen dat we straks „pech- en gelukgeneraties” hebben is het volgens hem belangrijk dat Nederland en Europa doorpakken met hun hervormingen.

Een van de verbeterpunten die Knot aanstipte bij de presentatie van het DNB-jaarverslag is het beperken van de hypotheekschuld van gezinnen. Al die schulden kunnen immers voor problemen gaan zorgen als bijvoorbeeld de rente weer gaat stijgen. Op de woningmarkt zal het huizenaanbod omhoog moeten. Daarnaast blijft het wachten op een grootscheepse herziening van het pensioenstelsel.

„Het gunstige economische tij biedt kansen om een ambitieuze hervormingsagenda door te voeren”, geeft Knot het kabinet in Den Haag mee. Op Europees niveau betekent zijn boodschap vooral vaart maken met het geplande proces om een bankenunie en een soort gemeenschappelijke kapitaalmarkt op te zetten.