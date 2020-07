Klokkenluider omkoopaffaire SBM Offshore in Kroatië gearresteerd

De voormalige medewerker van SBM Offshore die een smeergeldaffaire bij de oliedienstverlener aan het licht bracht, Jonathan Taylor, is in Kroatië gearresteerd. Dat bevestigt zijn Nederlandse advocaat na berichtgeving van De Telegraaf. De arrestatie volgt op een internationaal opsporingsbevel dat Monaco tegen Taylor had uitgevaardigd.

De voormalige bedrijfsjurist bracht informatie naar buiten waaruit duidelijk werd dat SBM Offshore jarenlang via tussenpersonen smeergeld betaalde bij het binnenhalen van grote projecten. Het ging daarbij onder andere om contracten voor levering van drijvende olieboorplatforms aan staatsoliebedrijven in Brazilië en Angola. Uiteindelijk betaalde het Nederlandse bedrijf boetes van honderden miljoenen euro’s in Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië. Ook werd oud-topman Tony Mace in 2018 in de VS veroordeeld tot drie jaar cel.

In Monaco, waar SBM Offshore eerder zijn hoofdkantoor had, loopt sinds 2014 een strafzaak tegen Taylor. SBM Offshore beschuldigde de Brit ervan het bedrijf te hebben willen afpersen, door te dreigen met beweringen die de naam van de beursgenoteerde onderneming zouden schaden.

Taylor noemt de Monegaskische strafzaak een politiek proces. Hij roept de Britse regering op in te grijpen. Taylor probeert al jaren een financiële vergoeding los te krijgen van zijn voormalige werkgever omdat hij in 2012 moest vertrekken. Zelf vindt hij dat hij gecompenseerd moet worden voor reputatieschade die hij zou hebben opgelopen door de beschuldigingen van SBM Offshore.

Taylor zit sinds donderdag vast Kroatië. In afwachting van zijn uitlevering kan hij daar nog zeker dertig dagen vastzitten. Wel dient hij maandag een verzoek in om op borgtocht vrij te komen, vertelt zijn Nederlandse raadsman. Die staat hem overigens niet bij in de strafzaak die Monaco is begonnen.