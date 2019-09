‘KLM wacht op VNC en stelt cao-overleg uit’

Het geplande cao-overleg tussen KLM en de vakbonden is naar verluidt uitgesteld tot maandagmiddag 13.00 uur. Dit omdat de grootste vakbond bij KLM, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), nog moet beslissen of ze bij het overleg aanwezig willen zijn. Volgens VNC stond het overleg in eerste instantie voor maandag 10.00 uur gepland.

FNV Cabine meldde zondag dat het wel bij de onderhandelingen wil aanschuiven. Daarmee geven zeven van de acht vakbonden KLM nog een kans. VNC zei eerder al moeite te hebben met het eindbod van KLM op loon en looptijd. Daarnaast is er twijfel in hoeverre nog op inhoud kan worden onderhandeld.

Als opmaat naar eventuele acties is cabinepersoneel al strikter volgens cao-afspraken gaan werken. KLM heeft onder meer toestemming van VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten de cao-afspraken valt. Als VNC meer compensatie eist of geen toestemming meer verleent, boet KLM onder meer aan flexibiliteit in.

KLM was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.