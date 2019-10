KLM: vooral profiteren van voordelen AF-KLM

KLM moet vooral blijven profiteren van de voordelen die het geniet als onderdeel van Air France-KLM. Dat zei KLM-baas Pieter Elbers ten overstaan van tientallen journalisten die voor de honderdste verjaardag van de luchtvaartmaatschappij naar Amsterdam zijn afgereisd.

De KLM-baas werd onder meer gevraagd naar de plannen van de top van Air France-KLM om diensten meer te integreren, waarmee mogelijk banen van Amsterdam naar Parijs overgeheveld worden. Elbers wilde niet te diep op de materie ingaan maar benadrukte dat KLM volop heeft geprofiteerd sinds het onderdeel werd van Air France-KLM. De focus ligt volgens hem op hoe dit ook in de toekomst te realiseren.

Ben Smith, de topman van moederbedrijf Air France-KLM, sprak eerder dit jaar al over het beter afstemmen van diensten binnen Air France-KLM. Begin november doet de luchtvaartonderneming haar toekomstplannen uit de doeken.

Vooruitkijkend wees Elbers onder meer op het belang van verduurzamen. Volgens de topman zijn op de korte termijn al mogelijkheden om te vergroenen, door bijvoorbeeld voor schadelijke uitstoot te compenseren, betere treinverbindingen te realiseren ter vervanging van korte vluchten en programma’s voor biobrandstof.

De verdere uitdaging voor de eeuweling zit hem volgens Elbers in de combinatie van capaciteit in Nederland met groei. Hij wees onder meer op de almaar uitgestelde opening van Lelystad Airport. Verder is het wachten op de uitwerking van de groeiplannen voor Schiphol. De luchthaven zit momenteel tegen het plafond van 500.000 vluchten per jaar aan. Dit kunnen er 540.000 worden als er afstemming wordt bereikt over het hoe en wanneer.

Elbers benadrukte andermaal dat de luchtvaartsector uiterst competitief is en dat het niet zonder reden is dat er maatschappijen omvallen. De KLM-baas wees op het belang van samenwerken en de noodzaak van investeren. Verder is het volgens hem belangrijk om personeel en klanten tevreden te houden om klaar te zijn voor de volgende honderd jaar.