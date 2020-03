KLM voelt impact coronavirus en waarschuwt voor grotere klap

Bij luchtvaartbedrijf KLM worden de negatieven effecten van het nieuwe coronavirus nu ook zichtbaar in de vervoersstatistieken. In de maand februari had de maatschappij bijna een kwart minder reizigers naar Azië, wat uiteindelijk zorgde voor een krimp van 2,7 procent van de totale passagiersstroom. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwt dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt dan alleen China. Het bedrijf verwacht dat in maart vele langeafstandsvluchten niet zullen worden uitgevoerd.

Vanwege het virus heeft KLM verschillende vluchten van en naar Chinese steden voorlopig opgeschort. Ook naar Hongkong en Italië wordt inmiddels minder gevlogen. Volgens Elbers is de luchtvaart en ook KLM in een moeilijke en onzekere periode terechtgekomen. De maatschappij zet volgens hem alle zeilen bij om deze crisis het hoofd te bieden. KLM past waar mogelijk netwerken aan en neemt andere „passende maatregelen”.

Zusterbedrijf Air France houdt er rekening mee dat in maart 3600 vluchten niet worden uitgevoerd. Bij de langeafstandsvluchten gaat het om een daling van circa 13 procent vergeleken met het normale vluchtschema. In Europa zullen circa een kwart minder vluchten worden uitgevoerd. Op binnenlandse vluchten rekent Air France op een daling van 17 procent. Bij KLM wordt bij de langeafstandsvluchten rekening gehouden met een „vergelijkbare krimp”.

Eerder was al bekend dat KLM niet-noodzakelijke investeringen voorlopig uitstelt. Er geldt tijdelijk een soort vacaturestop voor sommige afdelingen. Medewerkers worden daarnaast verzocht waar mogelijk vakantiedagen op te maken. Dit alles is nodig om de kosten omlaag te krijgen.

KLM vervoerde in februari in totaal iets minder dan 2,4 miljoen passagiers. Tegenover de krimp in Azië was op bestemmingen in Noord-Amerika een toename van de passagiersaantallen te zien. Dit was deels het gevolg van het openen van de nieuwe bestemmingen Las Vegas en Boston.

Bij Air France kromp de totale passagiersstroom met 1,4 procent tot ruim 3,6 miljoen reizigers. Prijsvechter Transavia vervoerde in februari 976.000 reizigers, wat op jaarbasis een stijging van dik 9 procent was.